Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı. Bakan Bilgin '3600'ü de en adil şekilde düzenleyeceğiz' ifadelerini kullandı.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Önümüzdeki hafta Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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