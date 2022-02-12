BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ünlülerle çalışan müzisyen hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 1 hafta önce...

Ünlülerle çalışan müzisyen hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 1 hafta önce...

ANTALYA’da ünlü isimlerin otellerde vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu öğrenilen müzisyen kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi 2624 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında tek başına yaşayan Fatih Övgü'den (53)n haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahıs içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Belediye tabibi tarafından yapılan değerlendirmede şahsın kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.



Annesini ise bir hafta önce kaybetmiş
Şahsın otellerde ünlü isimlerin vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu ve zaman zaman da müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Annesini ise bir hafta önce kaybettiği öğrenilen Övgü'nün cenazesi işlemlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlı Morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kudüs turları yeniden başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kudüs turları yeniden başladı
ABD'den Rusya'ya son uyarı! Ukrayna'ya girmenin muazzam bedelleri olacak
ABD'den Rusya'ya son uyarı! Ukrayna'ya girmenin muazzam bedelleri olacak
Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güller cep yakacak! 14 Şubat'ta güller 25-50 liradan satışa sunulacak
Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güller cep yakacak! 14 Şubat'ta güller 25-50 liradan satışa sunulacak
Hazine Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi modelini anlatıyor! Yastık altı altınlar için yeni formül
Hazine Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi modelini anlatıyor! Yastık altı altınlar için yeni formül
Rusya Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! Diplomatlar çekiliyor 30 savaş gemili tatbikat
Rusya Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! Diplomatlar çekiliyor 30 savaş gemili tatbikat
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor
Karadeniz kaynıyor! Rus diplomatlar Ukrayna'yı terkediyor! 30 savaş gemisi tatbikata başlıyor
Karadeniz kaynıyor! Rus diplomatlar Ukrayna'yı terkediyor! 30 savaş gemisi tatbikata başlıyor
Bursa'da dehşet! Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü, kardeşini ağır yaraladı
Bursa'da dehşet! Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü, kardeşini ağır yaraladı