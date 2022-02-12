Hazine Bakanı Nureddin Nebati 'Altın Dönüşümlü Mevduat Hesabı' sistemini açıkladı! Yastık altı altınlar için yeni formül

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni ekonomi modeleni ve 5.5 ton yastık altı altını ekonomiye kazandırma projesinin ayrıntılarını anlatıyor. Yeni sistemin adı 'Altın Dönüşümlü Mevduat Hesabı' olarak duyuruldu. Canlı yayında izleyin...

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına kilitlenmişti. Bakan Nebati, önce 'Altın Dönüşümlü Mevduat Hesabı'nın ayrıntılarını açıkladı ardından da 60 milyar liralık destek paketeni duyurdu. İşte Bakan nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan satır başları...

- 20 Aralık'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatıyla ilgiliydi. En önemli sac ayaklarından bir tanesi her geçen gün ivmesini artırarak belirli bir noktaya geldi. Bu Türk Lirası'na olan inancın aslında tescil edilmesiydi.

- Gün geçtikçe Türk Lirası'ndaki mevduatın oranı bozdurulan dövizler lehine döndü. Dövizin bozdurum oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerin ikincisine geldi.

1 Mart'tan itibaren her ilde en az 1 kuyumcu...

- Bu model yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması için bütüncül bir yaklaşım olmadan yürüyordu. Yastıkaltında büyük miktarlarda bulan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak.

- Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu sisteme girecek

- Fiziki altın tasarruflar kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. İstenirse altınlar tekrar fiziki olarak geri alınabilecek.

- Fiziki altın teslimat noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Mart ayında 1.500 kuyumcu olacak. Mart 2022'de tüm şehirlerde altın alımına başlanacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcu sisteme dahil olacak.

- Altın Dönüşümlü Mevduat Hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlanacak.

Altın depo hesabı, altın katılım hesabı, çeyrek hesap...

- Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak. Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü mevduat hesabı ve transfer sistemi Takasbank ile bu işlem yürümüş olacak.

- Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek, TL'yi özendirecek bir araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı. Şimdi artık tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adımı atmalarını bekliyoruz.

- Bankalar da an itibarıyla, katılım bankaları (Emlak, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka) bu işin önde gidenleri olacak.

Altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank’la yürüyecek

- Alım satım çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi teminat işlemleri işlemsel hale gelecek. Bankalarımız artık her ilde en az 1 şubesi kuyumculuk faaliyetlerini de götürecek hale dönüşecek.

- Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank’la yürümüş olacak.

60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz

- Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye son yılların aksine büyürken cari açık azaldı. Kırdık. Bundan sonra Türkiye büyüyecek, cari açık dengeye gelecek. Bundan sonra istikrar, bundan sonra üretim, bundan sonra Türkiye’nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik.

- 60 milyar liralık kefaret hacmi oluşturuyoruz; merak etmeyin bitince başlayacak paketlerin ilk adımı, yeter ki üretin, yatırım yapın.

25 milyarı yatırım, 25 milyarı ihracat destek, 10 milyarı işletme paketi

- Yatırım, ihracat, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere üç paketi uygulamaya koyuyoruz.

- 60 milyar TL’lik yeni yeni KGF destek paketi oluşturuldu. Bunun 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor.

Yatırım paketinde 24 ay geri ödemesiz dönem

- Yatırım destek paketi 25 milyar TL'lik bir paket. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak.

- Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade.

- KOBİ ve KOBİ dışı şirketlere verilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.

- Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.

- Özel bankalara çağrım, lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.

- 25 milyar liralık ihracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak.

Kredilerinin amaç dışı kullanımını önlemek için yeni tedbirler

- KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

- İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır.

- Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir.

- Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir.

- Merkez Bankamızın her türlü imkanı işverenin elinde olacak.

Bizimle yol yürüyemezler

- KGF destek paketlerinde hedef sektörler; imalat, ihracat, tarım, teknoloji ve toptan ve perakende sektörleri.

- Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum, önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez

Enflasyon tedbirleri

- Enflasyonla ilgili tedbirleri hep beraber alacağız. Türkiye ekonomi modeli bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir.

- Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon geçişkenliğini azaltmayı hedefliyoruz.

- Üretim ve ihracat artırılarak enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması amaçlanmaktadır.

- Enflasyon her ülkenin belası. Batı bu konuda çok da sert önlem atamıyor.

- Talep enflasyonunu etkileyebilecek tüketici kredilerinin aşırı hızlı artmasına karşı makro ihtiyati tedbirleri devreye alıyoruz.

Elektrik ve doğalgaz fiyatları Türkiye'de reel fiyatın altında

- Reel elektrik fiaytlarının değişimi halen negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatlarını aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Bu da biz Türkiye olarak aslında hala sübvansiyonlara ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir.

- Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındır.

- Muhalif söylemlerin daha adil bir şekilde dönüştürülmesi noktasında bir çağrımız var; dünya sıkıntı yaşıyor ve biz bir fanusta yaşamıyoruz.

20 Aralık sabahından çıkın, artık Şubat ayındayız

- Döviz kurunda sağlanan istikrar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. Türkiye'deki enflasyonun son 3-4 yıldaki belirleyicilerinden biri döviz kurudur. Son dönemde döviz kuru artışlarının enflasyona geçişkenliği yaşanan dalgalanmanın etkisiyle hızlanmıştır.

- Aralık ayı boyunca TL'de görülen değer kayıpları aldığımız tedbirlerle son buldu.

- Artık 20 Aralık sabahından çıkın. Dövizin sahte belgelerle 22 lira olacak beklentileriyle kendimize de yazık ederiz, ülkeye de yazık ederiz.

Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız. Üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliği ile enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız.

'Birlikten Berekete' mobil uygulaması! Enflasyonla mücadele timi geliyor

- Enflasyonla ilgili bir mobil uygulama başlatıyoruz. Vatandaşlar en ucuz nereden ürün alabileceğini görecek.

- Vatandaşın 'Birlikten Berekete' programına destek olan tüm işyerlerini ve ürünleri anlık takip edebildiği mobil bir indirim katalogu olacak.

'Enflasyonla mücadele timi' ile fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız.

- 20 Aralık 2021 öncesi kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları, güncel kura göre yansıtmayan ve kur etkisi olmamasına rağmen fiyatları yükselten işletmelere müsaade etmeyeceğiz.

- Gıda bankacılığını yasal zemine kavuşturarak yaygınlaşmasını sağlayacağız. Böylece gıda israfının önüne geçilip gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sağlayacağız.