Güngören'deki yangından yürek yakan haber! Ölen işçi sayısı 5'e yükseldi binada 1 ceset daha bulundu

İSTANBUL Güngören'de dün bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 4 yabancı uyruklu işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette cansız bedenleri bulunmuştu. Bugün binanın 1. katında bir kişinin deha cansız bedeni bulundu...

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Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.