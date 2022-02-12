12 Şubat 2022 gram altın 800 lirayı aştı İslam Memiş altın bombasını patlattı "Tarihi zirvelere hazır olun"
Yatırımcısı tarafından dikkatle takip edilen altın fiyatlarında yeni gün rakamları belli oldu. 12 Şubat altın fiyatları yükselişte gram altın 810 liraya doğru gidiyor. Yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıya yön veren İslam Memiş'ten de yeni açıklamalar geldi. Memiş 'sepetin' önemine dikkat çekti.
ABD'nin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki açıklamaların ardından altın ve petrol fiyatları sert yükseldi. Gram altın 800 lirayı aştı.
12 Şubat gram altın 808,22 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 1.334,00 lira, yarım altın 2.667,00 lira ve cumhuriyet altını da 5.315,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de kritik mesajlar verdi:
"Sosyal medya finansal piyasalarda sağlıksız kullanılıyor"
-Sosyal medyanın finansal piyasalar açısından sağlıklı kullanıldığını düşünmüyorum. İnsanlara öyle algılar yapıyorlar ki...Bunlar bir videoyu onlarca kez farklı başlıklar altında paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara korku pompalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
-En son 3 Ocak'ta kopacak gidecek yaygaraları vardı. Hemen devreye girdim. Jeopolitik riskler olunca kur atakları gelecek, FED faiz artırınca kur atakları göreceğiz. Mart ayına geldiğimiz zaman piyasaları konuşuruz.