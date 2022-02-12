12 Şubat 2022 gram altın 800 lirayı aştı İslam Memiş altın bombasını patlattı "Tarihi zirvelere hazır olun"

"Sosyal medya finansal piyasalarda sağlıksız kullanılıyor"

-Sosyal medyanın finansal piyasalar açısından sağlıklı kullanıldığını düşünmüyorum. İnsanlara öyle algılar yapıyorlar ki...Bunlar bir videoyu onlarca kez farklı başlıklar altında paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara korku pompalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.