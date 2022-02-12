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Diyarbakır'da 1 aile daha evlat nöbetine katıldı! Oto yıkamada çalışırken kaçırıldı: HDP’yi işaret etti

Diyarbakır'da 1 aile daha evlat nöbetine katıldı! Oto yıkamada çalışırken kaçırıldı: HDP’yi işaret etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 894'üncü gününde de devam ediyor. Aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürürken, evlat nöbetine 261'inci aile İrem Orhan, ağabeyi Ömer için eyleme katıldı.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 894'üncü gününde de devam ediyor.
Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken 261’inci aile, evladına kavuşmak için nöbetteki diğer ailelerin 'kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde karşılanarak eyleme katıldı.

2016 yılında 19 yaşındayken Batman’da bir oto yıkama dükkanında çalışan Ömer Orhan, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 yıldır ağabeyinden haber alamayan kız kardeşi İrem Orhan, Batman’dan gelerek evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.



HDP’yi işaret etti
Ağabeyinin 2016 yılında bir oto yıkama dükkanın da çalıştığı sırada terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldığını ileri süren İrem Orhan, ağabeyini HDP ve PKK’dan almak için eyleme katıldığını söyledi. Eylemi TV kanallarında gördüğünü ve cesaret alıp eyleme katılmak için Diyarbakır HDP il binası önüne geldiğini ifade eden Orhan, “Ben buraya sesimi duyurmak için geldim. Eylemimde de kararlıyım ve kardeşimi almadan da buradan gitmeyeceğim. Kardeşimde beni görüyor ve izliyorsa bir an önce kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. O gelinceye kadarda buradan asla ayrılmam” dedi.

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