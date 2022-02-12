Olay yeri İzmir! Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, araçta tartıştığı Hakkı Öz’ü emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddia edilen Buket A. (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, Öz’ün kendisine kötü davrandığını, olay günü yine tartışıp kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

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Karabağlar ilçesinde iddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile Buket A. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buket A., sürücü koltuğunda bulunan Hakkı Öz’ü boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu. Cinayetin ardından Buket A., evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü beraber alkol aldıktan sonra tartışmışlar

Öte yandan, Buket A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, olay günü Hakkı Öz ile birlikte alkol aldıklarını, Öz’ün bir süredir kendisine kötü davrandığını ve bu nedenle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Öz’ün kendisini darp ettiğini öne süren Buket A., “Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık, kavga ettik. Beni darp ediyordu. İttirdim. Nasıl öldüğünü hatırlamıyorum” şeklinde iddialarda bulundu.