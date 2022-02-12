Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ürkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda KDV müjdesini verip canlı yayında imzaladı... İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor... Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi düzenlemesiyle ilgili kararnameyi canlı yayında imzalayan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izleyebilirsiniz... Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- KDV oranlarında değişiklik yapacak imzayı attık, hayırlı olsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- Dünya, emtia fiyatlarındaki yükselişin sancılarını yüksek enflasyon olarak yansımaktadır. Türkiye bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. Açıkladığımız paketle kur dalgalanmasının önüne geçerek istikrara kavuşturduk.

- Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapmış olduk. Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir.

- Temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek.

- Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

- Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz.

- Değerli iş insanları, enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz.

- Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

- Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz.

- Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz.