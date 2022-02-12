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Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı

NİĞDE'de bir binanın birinci katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

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Efendibey Mahallesi İstiklal Sokak'taki bir binanın birinci katında doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan C.A. ile K.Ö, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Binanın ikinci katında oturan Kerim Can, patlama sırasında evde bilgisayar başında olduğunu söyledi. Sarsıntı olduğunu ve bilgisayar kasasının masadan düştüğünü belirten Can, "Çatıdan kar kütlesi düştü sandım, bağrışma sesleri duydum. Koridora çıkıp aşağı indiğimde alt kattaki dairede koltuğun yandığını gördüm. Apartman yöneticisi müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralanan 2 kadın ambulansla hastaneye götürüldü." dedi.

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