Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Hiç kimseden korkmuyoruz' deyip 16 Şubat için kanıt istedi

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy 16 Şubat'ta işgal olacağına dair kanıt varsa sunulmasını istedi. Zelenskiy, "Hiç kimseden korkmuyoruz, panik yapmıyoruz, her şey kontrol altında" dedi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceğini tekrar iddia etmesi gözleri bölgedeki askeri hareketliliğe çevirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin yetkililerini ve medyasını, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlatmakla suçladı.

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 135 bin asker konuşlandırdığını iddia ediyor, Rusya ise bölgedeki askeri varlığına ilişkin resmi rakam vermekten kaçınıyor.

Ancak Rus ordusu tatbikatlar gerekçesiyle Ukrayna’nın doğu sınırında, kuzeyde Belarus’ta ve Karadeniz’de son aylardaki askeri faaliyetlerini artırmış durumda.

Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’ta Rusya’nın da katıldığı ve 10 Şubat’ta başlayan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında çok sayıda Rus askeri unsuru bölgeye nakledildi. Rus tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus’a bugüne kadar S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde, seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini bildirmesi, askeri faaliyetlerin denizlerde de artacağını gösterdi.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne, 30’dan fazla savaş gemisinin ise Karadeniz’e girdiğini açıklamıştı.

Ukrayna, ABD ve İngiltere'den askeri hazırlık

Ukrayna ordusunun ise Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

ABD ise NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirmişti.

ABD, çeşitli sevkiyatlarla Avrupa’daki toplam asker sayısını 80 bine yükseltti. ABD, Romanya’da 2 bin asker bulundururken Polonya’daki varlığını ise yaklaşık 5 bin askere yükseltecek.

İngiltere de Ukrayna’ya askeri eğitim amacıyla özel kuvvet personeli konuşlandırırken söz konusu personel sayısının 100 ila 600 kişi arasında olduğu öne sürülüyor.

Blinken'den yeni açıklama: her iki yola da hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ajanslara düşen son açıklamasında "her iki yola da hazırız" mesajı verdi. Blinken, "Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Putin hangi yolu izleyeceğine karar verecek, biz ve müttefiklerimiz her iki yola da hazırız" ifadelerini kullandı.