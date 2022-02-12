BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik

Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu mücadeleye Ülker Stadı’nda 1-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasının 11’inden 4 değişiklik yaparak çıktı.

Belözoğlu; Tolga, Aleksic, Deniz Türüç ve Duarte’nin yerine Pizzi, Trezeguet, Epureanu ve Serdar Gürler’e görev verdi. Başakşehir’in, Gaziantep FK maçı 11’i şöyle:

“Volkan Babacan - Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım - Pizzi, Trezeguet, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chadli - Okaka”

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
SGK'ye e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
Pazar fiyatlarında 10 TL'lik indirim! 25 TL'den 15 TL'ye düştü: Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra...
Pazar fiyatlarında 10 TL'lik indirim! 25 TL'den 15 TL'ye düştü: Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra...
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Ankara'da TIR'ı geçmek için manevra yaptı! Takla atıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Hiç kimseden korkmuyoruz' deyip 16 Şubat için kanıt istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Hiç kimseden korkmuyoruz' deyip 16 Şubat için kanıt istedi
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Niğde'de bir evde patlama oldu! 2 kişi yaralandı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin
Vatandaşlarına çağrı yaptı: Ukrayna'yı bir an evvel terk edin
Güngören'deki yangından yürek yakan haber! Ölen işçi sayısı 5'e yükseldi binada 1 ceset daha bulundu
Güngören'deki yangından yürek yakan haber! Ölen işçi sayısı 5'e yükseldi binada 1 ceset daha bulundu
Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi