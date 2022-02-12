Pazar fiyatlarında 10 TL'lik indirim! 25 TL'den 15 TL'ye düştü: Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra...

KONYA'da bir süredir etkili olan kar ve tipinin ardından hava sıcaklığının sıfırın üstüne çıkmasıyla semt pazarlarında fiyatlarda bazı ürünlerde 10 liraya kadar düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 lira olan salatalık 15 liradan, 30 lira olan patlıcan ise 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.

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Bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipiden sebze ve meyve fiyatları da nasibini aldı. Geçtiğimiz haftalarda olumsuz hava şartlarının yaşandığı günlerde, kapanan yollar nedeniyle meyve ve sebze hallerine ürünler yeterince gelemedi. Bu sebeple fiyatlarda artışlar yaşandı. Konya'nın merkez Meram ilçesinde her hafta sonu kurulan Muhacir Pazarı sakin bir hafta sonu günü geçirirken, hava sıcaklıklarının artmaya başladığı şu günlerde tezgahlarda bazı ürünlerin fiyatlarında 10 lirayı bulan düşüşler yaşandı.



Kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için birçok ürüne erişemediklerini söyleyen esnaf, havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini söyledi. Uzun yıllardır pazarcılık yaptığını ve her hafta Muhacir Pazarında tezgah açtığını belirten Cengiz Yılmaz, “Bu fiyatların yükselmesinde yüzde 90’lık sebep havaların soğumasıyla üretim bölgesindeki soğukluk derecesine göre talep meselesinden kaynaklı. Eskiden hal bölgesine 10 tane gelen biber, şimdi 3 tane gelince fiyatlar ister istemez yükseliyor. Bundan sonra havalar ısınıp yollar açık olduğu sürece ve havalar ısındıkça fiyatlar 10 ile 15 lira birden düşer. Sebze ve meyvede sirkülasyon var, talep meselesi. Örnek veriyorum bir vatandaş domates almaz şimdi, ilerleyen zamanda fiyatlar düşünce vatandaşlarımız da alır. Geçen hafta biber 30 liraydı, bu hafta 15 ile 20 lira arasında. Geçen hafta patlıcan 30 liraydı, pazarda 20 lira. Kabak 10 lira, salatalık 10 lira, domates 10 liradan başlıyor, pırasa 7 buçuk lira” dedi.







“Fiyatların tüm vatandaşlarımızın alım gücüne kadar ineceğine inanıyoruz”

Geçen haftaya göre fiyatların düştüğünü aktaran pazar esnafı Halil Uslu, “Şuanda hem soğuklar gitti hem de yağışlar kaydı. Türkiye genelinde yağış kaydığı için salatalık geçen hafta 25 liraydı bu hafta 15 lira, pembe domates 10 lira civarında, sivri biber de düştü şuanda 18 lira civarında. Fiyatlar yavaş yavaş geri çekiliyor. İhracatta üretimin durumuna bakar. Yani Şubat ayı biterken Mart ayı başında yeni ürünler piyasaya girer. Yeni ürünler piyasaya girdikten sonra fiyatlar dengelenir. Tabii 3 veya 2 lira gibi fiyatlara inmez ama en azından tüm vatandaşlarımızın alım gücüne kadar ineceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Pazara alışverişe gelen bazı vatandaşlar soğuktan dolayı fiyatların normal olduğunu belirtirken, bazılarına fiyatların halen yüksek olduğunu ifade etti.