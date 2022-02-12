TESK Başkanı Bendevi Palandöken KDV indirimi kararını değerlendirdi

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı." ifadelerini kullandı.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Çok iyi denetlenmeli"

Esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimi beklediğini belirten Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybı beklemediklerini ifade eden Palandöken, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını savundu.

Palandöken, toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesiyle esnafın üzerindeki vergi yükü düşeceği için kayıt dışılığın da azalacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler."