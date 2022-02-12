Levent Yüksel evli mi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?

Özellikle 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran, pop müziğinin efsane isimlerinden olan Levent Yüksel bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. 57 yaşında olan Levent Yüksel aslen Antalyalı. 2 kez evlilik yapan Levent Yüksel'in ilk eşi şarkıcı Sertap Erener oldu. Şimdiki eşi ise Özlem Öztürk'tür. Levent Yüksel'in iki evliliğinden de çocuğu yok.

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Şarkılar dillerden dile dolanan pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Levent Yüksel bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Özellikle 90'lı yıllarda söylediği unutulmaz şarkılar ile takip edilen Levent Yüksel aslen Antalyalı ve 56 yaşında. Med Cezir, Zalim, Kadınım gibi onlarca şarkısı olan Levent Yüksel iki kez evlilik yaptı. Levent Yüksel'in ilk eşi şarkıcı Sertap Erener oldu. Şimdiki eşi ise Özlem Öztürk'tür. Levent Yüksel'in iki evliliğinden de çocuğu yok.

2020 yılında bir konserinde tanıştığı, Özlem Öztürk ile evlenen Levent Öztürk'ün eşi spor eğitmeni.

Levent Yüksel özel hayatı: 1990 yılında Sertab Erener ile evlenen Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.

Kariyeri: İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır.

İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1995 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si' çıkarmıştır. 1997 yılının Temmuz ayında çıkardığı Bi'Daha tekli albümü o yılın en çok satan albümü olmuştur. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.

Albümleri: 1993: Med Cezir, 1995: Levent Yüksel'in 2. CD'si, 1998: Adı Menekşe, 2000: Aşkla, 2004: Uslanmadım, 2006: Kadın Şarkıları, 2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte), 2012: Topyekûn