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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik konusunda uyardı.

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna krizine dair bir açıklamada bulundu.  Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırlarındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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