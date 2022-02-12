Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik konusunda uyardı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna krizine dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırlarındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi.
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