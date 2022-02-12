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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ile ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" derken, "Rusya Ukrayna'da işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

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