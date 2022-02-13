BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Misafirliğe gittiği aracını dönüşte çalıştıramadı gerçeği öğrenince şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Misafirliğe gittiği aracını dönüşte çalıştıramadı gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Konya'nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.

Abone ol

Olay, dün akşam Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 42 AAK 681 plakalı kamyonetiyle yakınlarına misafirliğe giden sürücü, misafirlik dönüşü bindiği kamyonetini çalıştıramadı.

Aracını kontrol ettiğinde aküsünün çalındığını anlayan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, aküyü çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da kuru temizlemecilik yapan esnaf buldu ceplerden çıkan paranın miktarını duyan inanamadı
Foto Galeri Bursa'da kuru temizlemecilik yapan esnaf buldu ceplerden çıkan paranın miktarını duyan inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı
Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden 500 kişi eylem yaptı
Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye girerse parçalanır! Yeni Şafak yazarı uyardı
Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye girerse parçalanır! Yeni Şafak yazarı uyardı
Sevgililer Günü mesajları kısa romantik erkeğe yollanacak mesajları
Sevgililer Günü mesajları kısa romantik erkeğe yollanacak mesajları
Bakan Mustafa Varank, Deneyap Türkiye uygulama sınavında projeleri inceledi
Bakan Mustafa Varank, Deneyap Türkiye uygulama sınavında projeleri inceledi
Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber! Beşiktaş'tan açıklama
Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber! Beşiktaş'tan açıklama
Darıca'da pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı
Darıca'da pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı
14 Şubat sözleri kısa ve öz komik sevgililer günü sözleri
14 Şubat sözleri kısa ve öz komik sevgililer günü sözleri
Aksaray'da karısının boğazını kesen koca: Allah şifa versin, çok seviyorum
Aksaray'da karısının boğazını kesen koca: Allah şifa versin, çok seviyorum
CHP'nin birinci çıktığı yerlerde anlatılacak1 Semih Yalçın açıkladı
CHP'nin birinci çıktığı yerlerde anlatılacak1 Semih Yalçın açıkladı
2022 Şubat ayı kaç çekiyor 28 gün mü 29 gün mü?
2022 Şubat ayı kaç çekiyor 28 gün mü 29 gün mü?