Ertuğrul Özkök'ün Metaverse yazısı bomba: Diyanet'e cevabının şifresi: 286.927 saat 28 dakika

Ertuğrul Özkök Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Metaverse hayatımıza girecek ama ibadetin yerini alması mümkün değil.” sözlerine katılmadı. Özkök, sabah namazından önce Whatsapp'a bakan müminler üzerinden gönderme yapan Özkök, Metaverse'nin insanların inanç ve ibadetlerini köklü biçimde değiştireceğini yazdı.

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20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor.

Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, sanal alem olarak tarif edilen Metaverse tartışmalarını kaleme aldı. İşte Özkök'ün "Diyanet'e cevabının şifresi: 286.927 saat 28 dakika" başlıklı yazısı:

DİYANET’E CEVABIMIN ŞİFRESİ: 286.927 SAAT 28 DAKİKA

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’e şu soruyu sormuştum: “Metaverse Kabe’de Hac farizesi yapılır mı?”

Başkan üç gün sonra cevap verdi: “Hacda belirli şartlar altında yapılması gereken belirli ziyanetler var. Onların yapılması gerekiyor. Metaverse sadece görsel olarak insanın ihtiyacını gidermiş olur ama ibadet olarak yapılamaz. Mutlaka Arafat’ta olmak lazım. Tavaf yapmak lazım.”

Arkasından daha iddialı biçimde şunu ekliyor: “Metaverse hayatımıza girecek ama ibadetin yerini alması mümkün değil.”

20 YIL SONRA GOOGLE’DA BU CÜMLEYE BAKAN NE DİYECEK

Çok iddialı bir söz… Ama o söz Google’da duracak ve 20 yıl sonra bakalım bu cümleyi nasıl değerlendireceğiz. Benim şimdilik Başkana cevabım şu şifre olacak: 286.929 saat 28 dakika…

Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Ama önce inanç dünyasının öteki tarafından birkaç haber vereyim. Çünkü Katolik alemi daha şimdiden Metaverse’i ciddi olarak ele aldı.

24 ŞUBAT GÜNÜ ÖĞRENCİLER PAPA’YA METAVERSE’ SORACAK MI

24 Şubat günü Papa Françis Chicago Loyola Ünhiversitesi öğrencileri ile zoom üzerinden konuşacak. Merak ediyorum, acaba öğrenciler Papa’ya “Katolik Metaverse mi geliyor” sorusunu soracak mı Çünkü aynı Üniversitenin NCR adlı internet sitesinde 3 Ağustos 2021 günü bir makale yayınlandı.

Başlığı şöyleydi: “Arttırılmış gerçeklik ve Katolik Metaverse’in gelişi…”

Üstelik makalede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın söylediğinin tam aksine şöyle bir cümle var: “Görünen o ki, online metaverse ayinlere hazır olalım…”

23 EKİM 2021. VATİKAN’DA METAVERSE SUNUMU

23 Ekim 2021 günü, yani Facebook daha adını “Meta” olarak çevirmeden aylar önce Roma’da bir toplantı düzenlendi.

Toplantı’nın konusu şuydu: “Vatikan’da Metaverse Şifresi…”

Toplantıyı Collegio Teutonico düzenledi. Nedir bu bu kuruluş kısaca anlatayım.

Collegio Teutonica, “Alman Koleji” kelimelerinin Latincesi. 1399 yılında Roma’da kurulmuş bir “Papalık kurumudur.” Katolik inancın geleceği konusunda araştırmaları ile tanınıyor.

AÇILIŞI BİR BİLİMİNSANI BİR DİN İNSANI YAPTI

Toplantının açılışında iki kişi konuştu: David Fergusson: Tf Metaverse adlı şirketin kurucu ortağı. Öteki ise Father Philip Larrey adlı Vatikan’ın Lateran Üniversitesi’nin başkanı.

Toplantının iki ana konuşmacısı vardı:

Biri Carlos Moreira, öteki David Fergusson. Bu iki kişi, 2019’da çıkan ve büyük yankı yaratan “The Transhuman Code” (İnsan ötesi Kodlar, Şifreler) adlı kitabın yazarlarıydılar.

Evet Vatikan daha geçen yıldan itibaren Metaverse’in inanç dünyası üzerindeki etkilerini incelemeye başladı. Ortodoks alemde de bu yönde çalışmalar var. Daha şimdiden gelinen düşünce şu: Metaverse, özellikle Pandemi’den sonra gelecek Metaverse insanların inanç ve ibadet anlayışlarını köklü biçimde değiştirecek.

382.652 SAAT 48 DAKİKA NE ANLAMA GELİYOR

Şimdi geliyorum Diyanet İşleri Başkanına verdİğim cevabın şifresine: 382.652 saat 48 dakika… Hayatımızın 44 yılı anlamına geliyor bu süre. Bu rakam, çok yakında ekranlarımızın başında geçireceğimiz süre. VisionDirect adlı şirketin .yaptırdığı bir araştırmaya göre yılda 6.259 saatimiz 3 şeyin karşısında geçiyor:



Telefon ekranı, laptop ekranı ve televizyon ekranı. 260 gün ediyor bu…Geriye ne kalıyor yemek ve uyku ve spor. Kaldı ki spor esnasında bile gözümüz ekranda.

SABAH NAMAZINDAN ÖNCE WHATSAPP’A BAKAN MÜMİNLER

Her 10 kişiden 6’sı sabah uyandığında en geç 5 dakika içinde telefonunun ekranına bakıyor. Eve kapanma süresince normal bir Amerikan vatandaşının günlük ekran takvimi şöyle olmuş:

Laptop: 5 saat 10 dakika

TV: 5 saat 9 dakika

Akıllı telefon: 5 saat 2 dakika

Oyun: 3 saat 45 dakika

TOPLAM 19 saat 6 dakika.

Türkiye dünyada en yoğun sosyal medya kullanıcısı ülkelerden biri. Büyük bir ihtimalle burada da süreler böyle.

SİZCE İBADETE YILDA NE KADAR ZAMAN AYIRIYORUZ

Şimdi bir karşılaştırma yapalım ve samimi cevap verelim. Günümüzün kaç dakikasını ibadetle geçiriyoruz? Hayatımızın kaç yılını ibadete ayırıyoruz? Etrafınıza bakın, üç beş kişilik cemaatlerle 5 vakit namazını sürdüren camilere bakın.. Ve kendinizce bir hesap çıkarın. Evet şifre bu…

ISRARCIYIM METAVERSE İNANÇ VE İBADETİ ETKİLEYECEK

Daha önce de yazdım bugün de yazıyorum. Metaverse bütün dünyada bütün inançları köklü biçimde etkileyecek. Ve en çok etkilenecekler de tektanrılı Semavi dinler olacak.

O nedenle diyorum, Diyanet İşleri de bu konuyla ilgilenmeye başlamalı.