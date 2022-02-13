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Almanya'da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Almanya'da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Almanya’da bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi.

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Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Kongresi (Bundesversammlung) Paul-Löbe Haus binasında toplandı.

İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi.

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