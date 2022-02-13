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Bakan Nureddin Nebati açıkladı! En ucuz nerede uygulaması geliyor! Tek tek indirim bulunacak

Bakan Nureddin Nebati açıkladı! En ucuz nerede uygulaması geliyor! Tek tek indirim bulunacak

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mobil uygulamayla artık uygun fiyatlı ürün takibini vatandaşların yapabileceğini duyurdu. Yeni sistem 1 Mart'ta devreye giriyor. KDV indirimiyle beraber vatandaşların gözü artık marketlerde. Bu uygulamayla fiyat takibiyle alışveriş kolaylaşacak.

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Temel gıda ürünleri için KDV indirimi yarın başlıyor. Bununla beraber artık temel gıda ürünleri başta olmak üzere 'En uygun fiyatlı ürün nerede' sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar yeni gelecek mobil uygulama ile uygun fiyatlı ürüne kolaylıkla erişebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda alışverişlerde büyük kolaylık sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımları açıkladı.

Bakan Nureddin Nebati, serbest piyasada daha adil rekabeti sağlayacak ve vatandaşa uygun fiyatlı ürünleri gösterecek mobil uygulamayı duyurdu.

Alışverişi hesaplayacak
Nebati, "Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak" diye konuştu.

1 Mart'ta başlıyor

Uygulamanın 1 Mart itibariyle başlayacağına dikkat çeken Bakan Nebati, "Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız" dedi.

Enflasyon düşecek
Bakan Nebati, üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirterek, "Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

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