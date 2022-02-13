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CHP meydanlara zam duvarı açtı

CHP meydanlara zam duvarı açtı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.

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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.

Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

chp
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