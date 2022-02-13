Hakan Taşıyan kaç yaşında aslen nereli Hakan Taşıyan evli mi?

Güz Gülleri şarkısı ile bir döneme damga vuran şarkıcı Hakan Taşıyan uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere ve ekranlara döndü. İbo Show'un konukları arasında olan Hakan Taşıyan, hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca tedavi görmüştü. 48 yaşında olan Hakan Taşıyan aslen Ankaralı. Hiç evlilik yapmadı ve çocuğu yoktur.

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Bir döneme şarkıları ile damga vuran, Güz Gülleri şarkısı ile rekor kıran Hakan Taşıyan uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü. İbo Show'un konuğu olan Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, son hali ile sevenlerini mutlu etti. Özel hayatı ile de merak edilen Hakan Taşıyan aslen Ankaralı ve 48 yaşında. Daha önce hiç evlenmeyen Hakan Taşıyan'ın çocuğu da yoktur.

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.

Hakan Taşıyan kimdir: Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

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1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.