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Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi: Hava sahamızı açık tutacağız

Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi: Hava sahamızı açık tutacağız

UKRAYNA, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi.

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UKRAYNA, Rus tehdidine rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Hollandalı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, "Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında, "Devlet, havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

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