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Putin'in masasındaki üç senaryo! Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon düşmüyor

Putin'in masasındaki üç senaryo! Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon düşmüyor

Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna sınırında. Tüm çabalara rağmen bölgede tansiyon düşmezken savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. İngiliz yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için 'sahte bayrak' operasyonuna hazırlandığı uyarısında bulundu.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken gelen haberler krizin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Tansiyonu düşürmek için bir dizi diplomatik adım atılsa da henüz somut bir sonuç elde edilebilmiş değil. Haliyle bölgede tansiyon bir türlü düşürülemiyor ve savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.

İngiliz yetkililer Rusya'nın Ukrayna saldırısını haklı göstermek için bir 'sahte bayrak' operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor. The Telegraph'a konuşan bir Whitehall kaynağı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkaracak koşulları yaratmak için hazırlandığını belirtti.

Putin'in masasındaki üç senaryo

Dış politika analisti ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardine de Rusya'nın hayata geçirebileceği 3 senaryoyu açıkladı. "Durum çok vahim ve bir Rus işgali ile karşı karşıyayız" diyen Gardine, "Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünü ele geçirmek ve hatta tüm ülkeyi işgal etmek için harekete geçebilir" dedi. Bu iki senaryonun gerçekleşmesi durumunda batı ittifakını zor günler beklediğinin altını çizen Gardine, "Batı, Ukrayna hakkında hiçbir şey yapmazsa Vladimir Putin, bundan sonra onları NATO ülkeleriyle test edecek" ifadelerini kullandı.

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