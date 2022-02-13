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ABD'nin Afganistan'a ait 7 milyar doları bölüştürme kararı eleştiriliyor

ABD'nin Afganistan'a ait 7 milyar doları bölüştürme kararı eleştiriliyor

ABD Başkanı Joe Biden'in Afganistan'ın hesabındaki 7 milyar doları dondurma kararı tepki çekti. Amerikan Foreign Policy dergisinin haberine göre; eski Afgan yetkililer kararı 'hırsızlık' olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın 7 milyar dolarını dondurma kararı aldı. Biden, dondurulan paranın Afgan halkı ile 11 Eylül kurbanları arasında bölüştüreceğini açıkladı. Ancak bu adımı tepki topladı. Amerikan Foreign Policy dergisinde bu karar ele alındı. Foreign Policy'de "Biden, Afganistan'ın parasını dağıtıyor" başlıklı bir yorum haber yayımlandı.

"Yapılabilecek en kötü şeyi yaptı"
Haberde yönetimin Taliban'a geçmesiyle 7 milyar doların dondurulmasının Biden'in şahsi inisiyatifinde olmadığına dikkat çekilirken bazı Afganların görüşlerine de yer verildi. Afganistan Amerikan Üniversitesinden Haroun Rahmini, Biden'in kararının Afgan ekonomisine daha da zarar vereceğini söyledi, "Şu süreçte yapılabilecek en kötü şeyi yapıyor" dedi.

"Dağıtılacak para Biden'e ait değil"
Foreign Policy, eski bir Afgan yetkilinin dergiye gönderdiği mesajı da yayımladı. Biden'ın kararının 'hırsızlık' olarak nitelendirildiği mesajda dağıtılacak paranın Biden'ın kendisine ait olmadığı bir kez daha vurgulandı. Bu durumun zor günler geçiren Afgan halkına yapılan bir kötülük olduğu ifade edildi.

Foreign Policy'nın haberinde kararın iç politikaya yönelik atılmış bir adım olduğu yorumu da yer aldı. Biden'in kasımda yapılacak ara seçimlerde elini güçlendirmek istediği savunuldu.

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