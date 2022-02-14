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Ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu

Ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu

 KIRKLARELİ'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone yardımı ile bulundu.

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112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir düzensiz göçmen, 10 kişilik grup olduklarını ve kaybolduklarını belirtti. Göçmenlerin, Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyü ormanlık alanda oldukları belirlendi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Drone ile bölgede yapılan taramada 10 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

Yollarını kaybettikleri için ormanlık alanda geceyi geçirdikleri öğrenilen göçmenler sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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