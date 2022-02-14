Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişmeler! Kalaşnikoflar bulundu Söylemezler Çetesi'nin 'abi'si gözaltında

KKTC'de kumarhane, otel ve sanal bahis işleri yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili flaş gelişme. Saldırıda kullanılan 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabanca ile onlara ait mermiler saldırı yerinin 1 kilometre uzağında bulundu. Öte yandan Söylemez Kardeşler Çetesi'nin en büyüğü olan Mehmet Faysal Söylemez ve iki adamı daha gözaltına alındı.

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KKTC kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda kullanılan silahlar bulundu. Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cinayetle ilgili 6 kişinin Türk polisi ile ortak bilgi paylaşımı sonucu İstanbul’da gözaltına aldığı duyuruldu.

Mehmet Faysal Söylemez ve iki adamı gözaltına alındı

İstanbul'da daha önce ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’ elebaşı olduğu belirtilen Mustafa Söylemez ve 2 adamı gözaltına almıştı. 3 kişinin sorgusu sürerken, ekipler KKTC polisinden gelen bilgiler doğrultusunda önceki gün ikinci dalga operasyon başlattı. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin 1990’lı yıllarda karıştıkları olaylara damga vuran en önemli iki isminden biri olan Mehmet Faysal Söylemez ve bağlantılı 2 kişi daha gözaltına alındı.



Cumantesi günü Girne'de gözaltına lının bir kişinin evinde ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu aktarılan açıklamada, “Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Falyalı'nın 2 yakın koruması da gözaltına alındı Halil Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülerek dün akşam gözaltına alınan 4 kişi, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan Veysel Sarı ve Musa Çiçek, "tasarlayarak adam öldürme", "kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma", "kasti hasar ve yerleşim yerinde ateş açma" suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı'nın 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık da silahlı saldırının olduğu gece kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma ve yerleşim yerinde ateş açma suçlarından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gülce ve Işık hakkında soruşturma amaçlı 3’er günlük tutuklama emri verildi. Falyalı cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında tutuluyor.

Falyalı cinayetinde neler olmuştu?

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.