Usta sanatçı Arif Şentürk yoğun bakıma alındı

Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki usta sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Akay, 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Arif Şentürk için dua isteyen Onur Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi.

Arif Şentürk kimdir?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulunda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.