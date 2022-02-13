Süleyman Soylu'dan muhalefet liderlerinin toplantısına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin gerçekleştirdiği yemekli toplantıya tepki gösterdi. Süleyman Soylu, "Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da AK Parti il yönetimi ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yüklendi. Süleyman, Soylu şunları söyledi:

"Geçmişte değerlerimize ve aile yapımıza yönelik içeriden yaptıkları saldırıları şimdi de dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanı'yım. Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" dedi.