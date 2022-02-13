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Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı! Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı! Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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