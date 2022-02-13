Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı! Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.
İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/0qRLeqc4en— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022