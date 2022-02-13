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Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği en yakın takipçisi Konyaspor'u Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Konyaspor'un tek sayısını Cikalleshi kaydetti. Bu sonucun ardından 60 puana ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, 26. haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. 48 puanla 2. sırada yer alan bir maçı eksik Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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13. dakikada Edin Visca, Trabzonspor'u öne geçiren golü attı! Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında ceza alanı içinde Visca kontrol ettiği meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

23. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta top üst direğe çarparak auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor, Edin Visca ile farkı ikiye çıkardı! Sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme direğin dibine kadar sokularak pasını Visca'ya verdi. Visca'nın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

83. dakikada Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile farkı bire indiren golü buldu! Ceza sahasında kaleye arkası dönük şekilde topla buluşan Cikaleshi dönerek vuruşunu yaptı. Cikaleshi'nin şık vuruşunda top ağlara gitti.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Hamsik), Abdulkadir (Berat), Visca (Yusuf), Nwakaeme (Kouassi), Cornelius (Djaniny)

Konyaspor: Sehic, Skubic (Barış), Adil, Abdulkerim, Guilherme, Soner (Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Amilton), Rahmanovic (Cekici), Bytyqi, Hassan (Cikalleshi)

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