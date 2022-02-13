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Ermenistan Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hissedildi

Ermenistan Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hissedildi

ERMENİSTAN Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Türkiye'nin doğu illerinden de hissedildi.

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ERMENİSTAN Gürcistan sınır bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre deprem saat 21.25'te ve 5.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Şiddetli deprem Türkiye'nin doğu illerinden de net şekilde hissedildi.

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