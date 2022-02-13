Ermenistan Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hissedildi

ERMENİSTAN Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Türkiye'nin doğu illerinden de hissedildi.Abone ol
ERMENİSTAN Gürcistan sınır bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre deprem saat 21.25'te ve 5.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Şiddetli deprem Türkiye'nin doğu illerinden de net şekilde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2022
ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI https://t.co/sYm8wsh7wj
13.02.2022, 21:25:54 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 5.6 km#Kandilli