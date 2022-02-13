Müşteriler isyan etti! KDV inmeden BİM bindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler fiyatların ne kadara düşeceğine dönmüşken BİM zincir market müşterileri Erdoğan'ın açıklamasından sonra bazı ürünlere zam yapıldığını öne sürdü.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler fiyatların ne kadara düşeceğine döndü.
Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ancak BİM zincir market müşterileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra bazı ürünlere zam yapıldığını öne sürdü.