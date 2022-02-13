Türkiye 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 419 bin 556 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 7 bin 120'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Şubat 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 70 bin 169 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "6-12 şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" değerlendirmesinde bulundu.