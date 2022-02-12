Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı'dan son veda! Halil Falyalı nereli eşi ve çocukları
KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı, sosyal medya hesabından eşine veda etti...
KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 16 kurşunla hayatını kaybeden kumarhane, otel ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla eşine veda etti. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını yayımlayan Falyalı'nın, fotoğrafının altına binlerce yorum yağdı.
KKTC'de otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 10 yıllık eşi Diyetisyen Özge Taşker Falyalı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Kalbimdesin, canımdasın nefesimdesin
Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Falyalı, fotoğrafın altına "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" yazdı.
Özge Taşker Falyalı oğlu ve kızları adına gazeteye verdiği taziye mesajında ise "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun. Kalbimin attığı her yerdesin. Sen hep bizimlesin, Seni çok özleyeceğiz. Biliyorum ki Her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz" dedi.