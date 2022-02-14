BIST 2.051
DOLAR 13,51
EURO 15,34
ALTIN 805,30
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de şüpheli ölüm! Duygu'ya uyuşturucuyu kim verdi?

İzmir'de şüpheli ölüm! Duygu'ya uyuşturucuyu kim verdi?

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duygu'nun kanında uyuşturucu bulundu...

Abone ol

Olay, Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü.

Genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Şubat sözleri kısa, öz ve romantik sevgililer günü sözleri 2022
14 Şubat sözleri kısa, öz ve romantik sevgililer günü sözleri 2022
Trabzonspor'dan vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı
Trabzonspor'dan vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı
Antalyaspor konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Antalyaspor konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Ermenistan Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hissedildi
Ermenistan Gürcistan sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hissedildi
EPDK'den elektrik ücretlerine ilişkin açıklama! Vatandaş isyan etmişti
EPDK'den elektrik ücretlerine ilişkin açıklama! Vatandaş isyan etmişti
Türkiye 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Usta sanatçı Arif Şentürk yoğun bakıma alındı
Usta sanatçı Arif Şentürk yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı! Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı! Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı
Süleyman Soylu'dan muhalefet liderlerinin toplantısına tepki
Süleyman Soylu'dan muhalefet liderlerinin toplantısına tepki