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Kasımpaşa ile Alanyaspor'un düellosunda kazanan çıkmadı

Kasımpaşa ile Alanyaspor'un düellosunda kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 28 puanla 14. sırada yer bulan Kasımpaşa, 26. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek. 40 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor ise Trabzosnpor'u ağırlayacak.

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15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

74. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kasımpaşa: 2 - 2 :Alanyaspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk. 82 Travnik)

Alanyaspor: Marafona, Çağan Kayra Erciyas (Dk. 46 Umut Güneş), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay (Dk. 46 Borja), Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Milunovic), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 71 Diedhiou), Eduardo (Dk. 64 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 42 Eduardo, Dk. 74 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Fall, Dk. 68 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

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