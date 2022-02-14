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15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

ADANA’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına aldı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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