Canan Karatay'dan domates uyarısı! Bu mevsimde tüketenin vücudunda çoğalıyor

Prof.Dr. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyardı. Özellikle Haziran Temmuz aylarında tüketilen domateslerin vücutta ürik asit arttırdığını söyledi.

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Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemek hastalıklara neden olabiliyor. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyarıda bulunarak kansere yol açabileceğini açıkladı.

Domates, yemeklerde ve salatalarda sık kullanılan bir sebze. Ancak domatesi mevsiminde tüketmemek kansere yol açıyor. Prof.Dr. Canan Karatay bu seferde mevsimi olan domatesler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fazla miktarda şeker bulunuyor

Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında tüketilen domateslerin vücutta ürik asit artışına neden olduğunu söyleyen Karatay, bu mevsimlerde domates tüketen kişilerin vücutlarında ürik asit ve şekerin daha fazla çoğaldığını açıkladı. Prof Karatay aynı zamanda yeşil fasulyede de fazla miktarda şeker bulunduğunu belirtti.

Kansere yol açıyor

Canan Karatay bu mevsimde tüketilen domateslerin ilaçlı bir şekilde büyütüldüğünü, tarım zirai ilaçlarının da günümüz hastalıklarından kanserin en önemli tetikleyicisi olduğunu açıkladı.

Domatesin mevsimi Eylül

Domateslerin tamamen yapay olduğunu söyleyen Karatay, şuan domatesin mevsimi olmadığını, asıl domates mevsimin eylül ayında olduğunu söyledi. Aynı zamanda da şunları ekledi:

"Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."