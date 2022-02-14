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Bakan Kasapoğlu'ndan vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

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 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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