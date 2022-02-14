Bakan Kasapoğlu'ndan vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.