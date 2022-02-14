Sevgililer Günü mesajları kısa, komik, duygusal sevgililer günü mesajları

Bugün 14 Şubat aşkın ve sevginin günü Sevgililer Günü.. Sevdiğinizle doyasıya bir gün geçireceğiniz bu anlam dolu günde ona yollayacağınız Sevgililer Günü mesajıyla gönlünü bir kez daha kazanabilirsiniz. İşte 14 Şubat'ta kadına, erkeğe, karınıza ve eşinize yollanacak en güzel uzun, anlamlı ve duygusal Sevgililer Günü mesajları...

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Aşkın günü olmaz, seven için her gün sevgililer günü biliyoruz fakat bu aşk dolu romantik günü daha da özel kılmak için sizlere en güzel 14 şubat sözlerini ve resimli 14 şubat sevgililer günü mesajlarını derledik. Sevdiğinizi mutlu edecek, yüzünde tebessüm oluşturacak erkeğe ve kadına yollanacak aşk dolu 14 şubat sözlerine ve sevgililer günü mesajlarına bir göz atın...

Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz! En güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik.

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

-Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!