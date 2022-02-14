Bugün 14 Şubat sevgililer günü romantik, kısa erkeğe ve kadına yazılacak 14 Şubat aşk sözleri

*Bu dünyaya güçlü bir ebedi bağ ile girdik. Hayatımdaki varlığın, Rabbimin bana nimetidir. Seni her zaman seveceğim. Mutlu Sevgililer Günü diliyorum sevgilim.

*Bana kendiyle beni sevdiren sevgilim. Varlığın bana güç katıyor ve senin neşen keyfimi yerine getiriyor. İşte bu 14 Şubatı bu yüzden seviyor, bu yüzden yaşıyorum.