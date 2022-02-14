Bugün 14 Şubat sevgililer günü romantik, kısa erkeğe ve kadına yazılacak 14 Şubat aşk sözleri
Bugün aşkın günü 14 Şubat, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftler tarafından aşkla kutlanacak. Bu anlamlı ve özel gün için hediyem hazır diyenler için en 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık. İşte Sevgililer Günü'nde hem kadına hem erkeğe hem de eşinize yollayabileceğiniz kısa romantik 14 şubat mesajları.
Aşkın ve sevginin günü 14 Şubat geldi çattı. Birçok çiftin heyecanla beklediği bu özel günde aşkınıza renk katacak Sevgililer Günü mesajlarını sizler için hazırladık. 'Hediyem çoktan hazır ama ne yazsam' diye düşünüyorsanız sizler için kısa, romantik, en duygusal Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık. Hem erkeğe hem kadına hem de eşinize yollayabileceğiniz Sevgililer Günü mesajları, 14 Şubat romantik sözleri...
*Hiçbir sözcük ya da şiir yok bunu anlatmaya… Sadece dünyanın bilmesini istiyorum. Seni prensesimi, tüm kalbimle seviyorum.
*Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... 14 Şubat Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!
*Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.
*Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim Sevgililer günümüz kutlu olsun.
*Bu dünyaya güçlü bir ebedi bağ ile girdik. Hayatımdaki varlığın, Rabbimin bana nimetidir. Seni her zaman seveceğim. Mutlu Sevgililer Günü diliyorum sevgilim.
*Bana kendiyle beni sevdiren sevgilim. Varlığın bana güç katıyor ve senin neşen keyfimi yerine getiriyor. İşte bu 14 Şubatı bu yüzden seviyor, bu yüzden yaşıyorum.