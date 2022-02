14 Şubat'ta kadına yollanacak duygusal romantik kısa ve öz sevgililer günü mesajları

Bugün aşkın günü 14 Şubat, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftler tarafından aşkla kutlanacak. Bu anlamlı ve özel gün için hediyem hazır diyenler için en 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık. İşte Sevgililer Günü'nde hem kadına hem erkeğe hem de eşinize yollayabileceğiniz kısa romantik 14 şubat mesajları.

Abone ol

Aşkın ve sevginin günü 14 Şubat geldi çattı. Birçok çiftin heyecanla beklediği bu özel günde aşkınıza renk katacak Sevgililer Günü mesajlarını sizler için hazırladık. 'Hediyem çoktan hazır ama ne yazsam' diye düşünüyorsanız sizler için kısa, romantik, en duygusal Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık. Hem erkeğe hem kadına hem de eşinize yollayabileceğiniz Sevgililer Günü mesajları, 14 Şubat romantik sözleri...

*Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

*Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Bu dünyaya güçlü bir ebedi bağ ile girdik. Hayatımdaki varlığın, Rabbimin bana nimetidir. Seni her zaman seveceğim. Mutlu Sevgililer Günü diliyorum sevgilim.

*Bana kendiyle beni sevdiren sevgilim. Varlığın bana güç katıyor ve senin neşen keyfimi yerine getiriyor. İşte bu 14 Şubatı bu yüzden seviyor, bu yüzden yaşıyorum.

*Sen bana bir yaşam sebebi verdin. Beni her gün mutlu ettin ve etmeye de devam ediyorsun. Teşekkür ederim sevgilim, iyi ki benimlesin!

*Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

*Sana yüreğimden bir kelebek uçurdum. Aramızdaki mesafelere inat dağları, denizleri aştı. Yanağına bir öpücük kondurdu. Sevgililer günümüz kutlu olsun canım aşkım.

* Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da sana yalnızca kalbin kadar yakın olacağım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, çünkü ben hep orda seninleyim. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun pıtırcığım!

*Yıldızların ışıklarıyla parıldayan saçların, ellerimi mıknatıs gibi çeken güzel tenin ve mis kokunla hayatımdaki en güzel şeysin. İyi ki benimlesin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun…

*Senin gibi hoş bir kadınla yılın aslında her gününün ne kadar muhteşem geçtiğini çok iyi biliyorum! Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Sen hayatımın en özel nimeti oldun. Sen varlığımın sebebisin ve sen benim yaşam sebebimsin. Sevgili kocam, sana romantik bir Sevgililer Günü diliyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim!

*Şarkılar da türküler de senin için, başka ne yapsam sevdiğimi anlaman için. Bilmiyor musun sevildiğini, gözümün içine bak neler neler göreceksin. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Hiçbir sözcük ya da şiir yok bunu anlatmaya… Sadece dünyanın bilmesini istiyorum .. Seni prensesim tüm kalbimle seviyorum. SENİ ÇOK SEVİYORUM… Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

*Sevgililer Günü ne denli önemli olabilir? Ne kadar mühim senin için? Her günüm, her nefesim sana olan özlemimle parıldıyor. Sanırım aşık oluyorum. Karşılaştığımızda yüreğim çırpınıyor. Nefesim… İyi ki varsın.

*Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Gökyüzü dönüyordu ve bugüne uyandım adeta. Sevgililer Günü kutlu olsun aşkım, iyi ki varsın.

Sevgililer Günü bir tutam gökkuşağı gibi etrafı süslüyor. Senden uzakta olmak düşüncesiyle nefesimi elimden alıyor. Öylesine özlüyorum ki yanında değilken çıldıracağım. Benim her şeyim, kıymetli sevgilimsin. Sevgililer Günü kutlu olsun.