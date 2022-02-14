'Ahlatlıbel Zirvesi'yle ilgili Millet İttifakı uçuyor! 'Maya tuttu, ülke adına umutlarımız arttı'

ANKARA'da Millet İttifakı ortakları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için ilk kez aynı masa etrafında toplandı. “Ahlatlıbel Zirvesi” adı verilen toplantının ardından hangi lider ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, “Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Benim de umudum arttı” derken Meral Akşener, "Maya tutmuştur. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya geldiği 6 liderli zirve gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 'Ahlatlıbel Zirvesi' adı verilen toplantının ardından liderler parti yöneticilerine neler söyledi? İşte köşe yazıları ve haberlere yansıyan o açıklamalar...

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu toplantıyı tarih yazacak

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyla ilgili şunları söyledi: "Altı liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup, bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak."

"Yol haritasını belirledik. Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Çözüm yöntemi konusundaki görüşlerimiz büyük ölçüde aynı. Kolektif akıl bir araya geldi diyebilirim. Benim de umudum arttı.”

Akşener: Ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, toplantının ardından Deniz Zeyrek'in 'Nasıl geçti' sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok güzel bir toplantı oldu. Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım.”

Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay ise İYİ Parti'de "Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü, programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz.” değerlendirmesi yapıldığını anlattı.

DEVA Partisi: Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek

DEVA Partisi’nde şu değerlendirme yapıldı: “Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz.”

HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara aldırmıyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise zirvenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Ahlatlıbel’de oluşan mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruftur. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temellerinin de önceki gece oluştuğunu söyleyebilirim. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz."

Saadet: Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık

Saadet Partisi’nde de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu önceki gece ve dün sabah parti yönetimini zirve hakkında bilgilendirdi. Parti yetkilileri şunları söylediler: “Bizde zihni hazırlık tamamdır. Altı parti genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık.”