YKS başvuru 2022 ücreti ne kadar ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının heyecanla beklediği YKS başvuruları başladı ve son tarih 7 Mart olacak. YKS 2022 başvuru kılavuzuna göre adaylar YKS başvurusu için 115 lira ödeyecek. 3 oturuma girecek adaylar her oturum için sınav ücreti ödeyecek. Peki YKS sınav başvuru ücreti hangi bankaya ödenecek?

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ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Buna göre YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erecek. Yayınlanan kılavuzla birlikte 2022-YKS başvuru ücreti belli oldu. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar oldu? YKS başvurusu nasıl yapılır? TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını 7 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan 2022-YKS kılavuzuna göre, yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

2022 YKS sınav ücreti ne kadar oldu:

Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS başvurusu nasıl yapılır:

Sınava başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamasından veya http://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.