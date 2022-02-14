Bursa'da polis cinayetinde şok detay! Eşinin sevgilisi sandığı erkek usta çıktı
Asayiş Şubede görevli polis Bilal Ağır, okul müdürü olan eşi Yasemin Ağır ile sevgilisi sandığı Yahya A’yı başından vurarak öldürdü. Ortaya çıkan gerçekler ise herkesi kahretti. Zira polisin karısının aşağı sandığı kişi meğer okulda tamirat yapan ustaymış.
BURSA Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı. Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.
Cadde ortasında adeta dehşet saçan polis, olay yerine gelen sivil ekipler ve diğer polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kıskançlık cinayeti olarak değerlendirilen olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesi yeni gelişmeleri okurlarına aktardı.
Polis cinneti kamerada
Kadın ortaokul müdiresiymiş: Gözü dönen polis eşi tarafından cadde üzerinde infaz edilen Yasemin Ağır'ın, Osmangazi ilçesindeki Sakarya Ortaokulunun Müdürü olduğu ortaya çıktı.
Malzeme temini için işyerine gitmişler: Eğitimci Yasemin Ağır, okulun tadilat işleriyle ilgilenirken, tadilatın başındaki usta olan Yahya A'yı da yanına alarak malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri ileri sürüldü. Bu sırada aracın önüne geçen boşanma aşamasındaki eşi Bilal Ağır tarafından araçtan indirilen okul müdürü ve araçtaki Yahya A, katledildi.