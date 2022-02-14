Elektriğin gerçek fiyatı ne kadar? Yüzde 300 kar iddiasıyla ilgili EPDK açıklama yaptı

TÜRKİYE'de Ocak 2022 itibariyle zamlanan elektrik faturaları herkesi isyan ettirdi. TGRT sunucusunun ekranda ortaya koyduğu rakamlar ise büyük tepkiler yarattı. İddiaya göre devletin verdiği elektriğe dağıtım firmaları yüzde 300'ün üzerinde kar koyuyordu. EPDK inanılmaz rakamlarla ilgili açıklama yaptı.

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Elektrik fiyatlarındaki fahiş artış gündemdeki yerini korurken TGRT Haber'den şoke eden iddialar geldi. TGRT sunucusunun ekranda verdiği rakamlara göre devlet elektriği 32 kuruştan dağıtım firmalarına veriyor. Dağıtıp firmaları ise 32 kuruşa devletten aldığı elektriği sanayiye 1 TL 75 kuruştan, ticarethane 2 lira 74 kuruştan, hanelere 1 lira 37 kuruş (210 kwh altı), 2 lira 6 kuruştan (yüksek kademe) satıyor. Dağıtım firmalarının karının yüzde 330 ile yüzde 546 oranında olduğu öne sürüldü.

Bu iddialar gündemin ilk sırasına yerleşince EPDK'dan açıklama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtım şirketlerinin böyle bir karla elektrik satmadığını, fiyatları EPDK'nın belirlediği vurgulandı. EPDK'nın iddialara ilişkin açıklaması şöyle:

-"Dağıtım şirketleri elektrik satışı yapmaz. Dağıtım şirketleri dağıtım şebekesini işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, arıza bakım ve onarım yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, gerekli şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek ve tüm sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeyen elektrik dağıtım ve bağlantı hizmetleri sunmakla görevlidir. Dolayısıyla dağıtım şirketi elektrik satışı yapmamaktadır. Dağıtım şirketleri 'kargo işi' yani taşımacılık ile görevlidir. Şebekenin işletilmesinden sorumlu şirkettir. Bu şirketler 21 adet olup özelleştirme ile verilen şirket isimleri ile devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

-"Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" .

"Bu şirketler EPDK'nin belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz"

Açıklamada GTŞ'lerin serbest piyasadan veya Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmaya tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmak zorunda olduğu kaydedilerek, "Bu şirketler EPDK'nin belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz" denildi.

"Belirlenen oranların üzerinde kâr mümkün değildir"

Şirketlerin 32 kuruşa satın aldığı elektriği vatandaşa astronomik kârlar ile satılıp satılmadığının ve gerçek rakamların ne olduğu sorusunun cevaplarına yönelik şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada çokça atıf yapılan kurul kararında açıkça dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın 31,8592 kuruş/kWh olduğu ifade edilmiştir. Ancak söz konusu fiyat sadece enerji fiyatıdır. Herhangi bir vergi dahil değildir.

GTŞ'ler nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20'sini EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa almaktadır. 2022 yılı için yapılan perakende satış tarifelerinde GTŞ'lerin yaklaşık 125 milyar kWh'lik bir elektrik satışı olacağı öngörülmüştür. Bu elektriğin 25 milyar kWh'lik kısmı EÜAŞ'tan 31,86 kuruşa alınacağı, geri kalan 100 milyar kWh'lik kısmı ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ağırlık ortalama enerji alım fiyatı 125 kuruş/kWh civarındadır.

-Devlet sübvansiyonu ile GTŞ'ler vatandaşlarımıza daha ucuza elektrik satmaktadır. Şirketlerin EPDK'nin belirlediği oranların üzerinde kar etmesi ise mümkün değildir. GTŞ'lerin EÜAŞ'tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 lira 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş, 2 lira 6 kuruş fiyatlar ile satış yaparak yüzde 330-546 kâr yaptığı şeklindeki bilgi doğru değildir. GTŞ'ler düzenlenen tarife içindeki müşterilere yapacakları enerji satışından elde edecekleri kâr oranı 'net kâr marjı' ile sınırlandırılmış olup bu oran 2021-2025 dönemi için yüzde 2,38 olarak belirlenmiştir. Yani iddia edildiği gibi 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."