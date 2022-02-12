Fatih Altaylı'dan elektrik faturalarıyla ilgili "3'lü geçirme" yazısı! Elektrikte tüketiciye akıllı sayaç tuzağı

Fatih Altaylı elektrik faturalarındaki büyük tuzağı yazdı! Gece elektrik daha ucuz diye akıllı saat takıldığını belirten Fatih Altaylı, en pahalı elektriği evde en çok elektrik kullandığımız saatte yaktığımızı rakamlarıyla ortaya koydu. Sistemin adını "Elektrikte üçlü geçirme" koyan Fatih Altaylı, "Devlet ve dağıtıcının hep birlikte size tecavüz ettiği bir üçlü ilişki." tespiti yaptı.

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Elektrik faturalarıyla ilgili tartışma sürerken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan abonelerin kullandığı akıllı sayaçlarla ilgili hiçkimsenin görmediği büyük tuzakla ilgili bomba bir yazı geldi. "Elektrikte nasıl 'üçlü geçirdiklerinden' ve bu durumun kimsenin konuşmuyor olmasından" şikayet eden Fatih Altaylı, şunları yazdı:

Geceleri ucuz elektrik palavra...

Herkes günlük 7 kwh indirimli tarifeden falan söz ediyor ama üçlü tarifeden bahseden yok.

Ve farkında mısınız ki, asıl geçirme orada.

Biliyorsunuzdur, geceleri elektrik daha ucuz diye bir palavra var.

Bu nedenle sizlere akıllı sayaç taktırıyorlar ki, gece tarifesinden yararlanın diye.

Kazın ayağı hiç de öyle değil

Siz de gece daha çok kullanıyorum avantajlı olurum diye bunu taktırıyorsunuz.

Ama kazın ayağı öyle değil.

Akıllı sayacı taktırdığınız anda size “akıllı biçimde” faturayı takıyorlar.

Şöyle ki, akıllı sayaçlar tarafından hesaplanan üçlü tarife meskenler için şöyle:

Akşam 17:00 ile 22:00 arası ücret iki katı

Gündüz yani saat 06.00 ile 17.00 arası 1,37 TL.

Akşam yani saat 17.00 ile 22.00 arası 2,180 TL.

Gece yani saat 22.00 ile 06.00 arası 0,7 TL ödüyorsunuz.

Çamaşırı gece 10'dan sonra yıkamıyor, çocuğunuz dersini gece 10'dan sonra çalışmıyor, televizyonunuzu gece 10’dan sonra açmıyor, çayınızı, kahvenizi gece 10’dan sonra içmiyorsanız durumunuz iyi değil.

Evde keyif yapılan zamanlar elektriğin en pahalı olduğu zamanlar

Eve gelip ayaklarınızı uzatıp keyif yaptığınız zamanlar, elektriğin en pahalı zamanları.

Anlayacağınız siz gece daha az öderim derken elektriği en çok kullandığınız 17.00-22.00 arasında en pahalı elektriği kullanıyorsunuz.

Akıllı sayaçlar yapıyor bunu ama akılları elektriği satandan yana sizden değil.

Üçlü tarife dedikleri aslında Fransızların tabiriyle “menage a trois”.



Devlet ve dağıtıcı birlikte size tecavüz ediyor

Devlet ve dağıtıcının hep birlikte size tecavüz ettiği bir üçlü ilişki.

Sanayide de ve ticarethanelerde de durum farklı değil.

Orada da üçlü tarife aynı mantıkla çalışıyor. Tecavüzcüler de aynı.

Bu tarifeden avantaj sağlayan tek ticarethane türü muhtemelen gece kulüpleri ve pavyonlar.

Tabii bu arada neden yaz saati kış saati uygulamasından vazgeçildiğini de anlamışsınızdır herhalde.

Siz Suudi Arabistan ile aynı zaman diliminde olalım diye yapıldığını ve dini nedenlerle olduğunu zannediyordunuz değil mi!

Konu din falan değil, hala anlamadınız mı!