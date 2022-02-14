İndirime giren yiyecek ürünleri hangisi sıvı yağ-un-şeker kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KDV indirimi müjdesinin ardından birçok temel gıda ürünündeki KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar hangi ürünlerin fiyatı düştü, kaç para oldu araştırması yapmaya başladı. Peki KDV indirimi sonrasında sıvı yağ, süt, un, şeker, zeytin, peynir kaç para oldu?

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Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi yüzde 8'den yüzde 1'e indi. Vatandaşı mutlu eden bu gelişmenin ardından temel gıda ürünlerinin yeni fiyatı merak edildi . Gıdadaki KDV indirimleri bugünden itibaren geçerli olacak. Peki KDV indirimi sonrasında temel gıda ürünlerinden olan un, şeker, süt, un, sıvı yağ, zeytin, peynir, yoğurt kaç para olacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Hangi ürünlerde KDV indirimi uygulanacak?

- Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri,

- Zeytin, peynir, süt, yoğurt

- Kırmızı et, balık ve beyaz et,

- Sıvı ve katı yağ,

- Tuz, şeker, çay, yumurta,

- Makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler

- Meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri

- Konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez,

- Baklava, pasta, kek, yufka,

- Tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar,

- Turuyemiş ürünleri

- Baharatlar

- Bebek mamaları.

Gıda piyasasındaki KDV düşüşü fiyatlara nasıl yansıyacak?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Buna göre pazartesi gününden itibaren temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e düşüyor. Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi tüketici açısından sevindirici."

Peynir, yağ, zeytin sebze ne kadar ucuzlayacak?

- Şöyle bir baktım peynir ortalama 50 liralarda satılıyor. Cinsine göre farklılık gösteriyor ama 50 liraya aldığımız peynir bu vergi düzenlemesinden sonra 46 lira 75 kuruşa düşecek.

- Zeytini 35 liradan hesapladım, 32 lira 70 kuruşa düşüyor. Hiç değilse 32 lira değil de 30 lira olarak düzeltmelerinde fayda var.

- Sıvı yağ şu anda fiyatı 5 litresi 125 liradan aşağı bulamıyoruz. 125 lira olan sıvı yağ 123 lira 30 kuruşa düşecek.

- 10 lirayla aldığımız meyve bu indirimle 9 lira 35 kuruşa inecek.

- Sebzeye baktığımızda kabak patlıcan gibi yaz mahsullerinin 15 TL olduğunu varsayalım. Onun fiyatının da 14 liraya düşmesi bekleniyor.

Süt, yumurta, şeker kaç lira olacak?

- 1 kilogramlık yoğurt 14 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 13 liraya düşecek.

- 1 kilogramlık tereyağ 70 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 65 liraya düşecek.

- 30'lu yumurta (L-boy) 45 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 42 liraya düşecek.

- 1 kilogramlık şeker 8 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası7,5 liraya düşecek.

- 1 kilogramlık zeytinyağı 60 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 55.5 liraya düşecek.



KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen gıda maddeleri

1. Fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz

2. Fasıl kümes hayvanları,

3. Fasıl balık,

4. Fasıl yumurta, bal,

5. Fasıl bağırsak,

6. Fasıl çeşitli sebze fideleri,

7. Fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

9. Fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

10. Fasıl hububat,

11. Fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni,

12. Fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, 15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,

16. Fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,

17. Fasıl şeker ve şeker mamulleri,

18. Fasıl Kakao ve müstahzarları,

19. Fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

22. Fasılda yer alan su ve soda,

23. Fasıl zeytin küspesi,

24. Fasıl tuz.