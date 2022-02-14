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Fenerbahçe pazarlığı 25 milyon eurodan başlatacak İtalya devi teklif için geliyor

Fenerbahçe pazarlığı 25 milyon eurodan başlatacak İtalya devi teklif için geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Vitor Pereira'ın isteği üzerine kadrosuna kattığı Kim Min Jae için sarı-lacivertlilere ciddi teklifler geliyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Koreli yıldızın bonservisini 25 milyon Euro'dan açacak.

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Fenerbahçe'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı ve çubuklu forma altında gösterdiği performasnla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için ilk somut adım İtalya'dan geliyor.

Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilen Serie A takımlarından Napoli, Takvim'in derlediği habere göre Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı.

Elmas'ın transferinde de rol almıştı
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli kurmaylar ile masaya oturacağı bildirildi. Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrolü oynamış bir isimdi.

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında. Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Kim'i istediği fiyattan satması durumunda önümüzdeki sezon ciddi bir transfer kaynağına da sahip olmuş olacak.

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